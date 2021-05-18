Обострение между Израилем и Палестиной: Украина может забрать своих граждан из Сектора Газа через Египет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины отрабатывает безопасные пути репатриации украинских граждан из Сектора Газа. Сейчас прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Так, собеседник напомнил, что около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину.
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“В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан с анклава. Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений”, — отметил дипломат.
Детали
По словам Николенко, украинская сторона продолжает мониторить развитие ситуации с безопасностью в регионе.
Критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил “режим тишины” для возможности этой гуманитарной миссии в максимально безопасных условиях, добавил он.
Что было раньше
На прошлой неделе стало известно, что посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации отрабатывают возможные маршруты репатриации украинских граждан, изъявивших желание покинуть сектор Газа.
Контекст
Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.