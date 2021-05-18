В Молдове, Беларуси, Венгрии и Болгарии обратились к Украине с просьбой помочь вернуть своих граждан из Сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Представители Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии обратились к Украине с просьбой помочь вернуть граждан этих государств вместе с украинцами из Сектора Газа. Об этом сообщил советник руководителя ОП из антикризисных коммуникаций Михаил Подоляк, комментарий которого есть в распоряжении УНН.
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“На сегодня имеем обращение от представителей Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии — помочь вернуть граждан этих государств вместе с украинцами. В целом речь идет о 53 человека”, — отметил Подоляк.
Детали
По словам советника Президента, Глава государства поручил Кабинету министров и лично премьеру Денису Шмыгалю организовать возвращение украинцев из Сектора Газа.
В ОП напомнили, что уже более сотни украинцев изъявили желание вернуться в Украину с территории, где продолжается эскалация вооруженного противостояния.
Украина уже обратилась в международные организации для оказания логистической помощи в организации этого возвращения. Прежде всего, разговор идет о необходимых воздушные коридорах, отметил Подоляк.
“Призываем граждан Украины, оказавшихся в зоне конфликта и нуждающихся в помощи и возвращения домой, обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Украины любым доступным способом”, — подчеркнул представитель ОПГ.
Что было раньше
На прошлой неделе стало известно, что посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации отрабатывают возможные маршруты репатриации украинских граждан, изъявивших желание покинуть сектор Газа.
Как отметили в МИД Украины, в настоящее время ведомство отрабатывает безопасные пути репатриации украинских граждан из Сектора Газа. Прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта.
Контекст
Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.