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У Міноборони працюють над новим законопроектом “Про оборонні закупівлі”

Київ • УНН

 • 8231 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Міністерстві оборони працюють над новим законопроектом “Про оборонні закупівлі”, який передбачає створення прозорого та конкурентного середовища в закупівлях оборонної продукції — товарів, робіт і послуг військового призначення та подвійного застосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У Міноборони працюють над новим законопроектом “Про оборонні закупівлі”

“Протягом останнього року Міністерством оборони України велася робота над законопроектом про особливості закупівель для потреб оборони відповідно до завдань, передбачених постановою Кабінету Міністрів України № 1106 від 25.10.2017 року “Про виконання Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони” (з. 649 п.1 “розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про визначення правил закупівлі у сфері оборони)”, — сказано у повідомленні.

Проектним офісом реформ було проведено низку міжурядових робочих груп у ході розробки законопроекту, а вже декілька тижнів як спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ведеться спільна робота над доопрацюванням та розширенням сфери застосування цього проекту.

Законопроект “Про оборонні закупівлі” передбачає створення прозорого та конкурентного середовища в закупівлях оборонної продукції — товарів, робіт і послуг військового призначення та подвійного застосування. А також з метою гармонізації законодавства в цій сфері з законодавством ЄС. (Законопроект є адаптацією Директиви ЄС “Про оборонні закупівлі” 81/2009/ЄС).

Законопроект закріплює основні принципи державного регулювання у сфері планування та здійснення оборонних закупівель та окремо зосереджується на питаннях проведення закупівель за визначеними проектом процедурами. Законопроект розширює застосування процедур Закону України “Про публічні закупівлі”, описуючи особливості їхнього застосування у сфері оборони, а також заміняє Закони України “Про державне оборонне замовлення” та “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує зменшити корупційні ризики в Міноборони і ЗСУ шляхом обліку земель та актів та їх прозорого використання. 

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