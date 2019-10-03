У Міноборони працюють над новим законопроектом “Про оборонні закупівлі”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Міністерстві оборони працюють над новим законопроектом “Про оборонні закупівлі”, який передбачає створення прозорого та конкурентного середовища в закупівлях оборонної продукції — товарів, робіт і послуг військового призначення та подвійного застосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
“Протягом останнього року Міністерством оборони України велася робота над законопроектом про особливості закупівель для потреб оборони відповідно до завдань, передбачених постановою Кабінету Міністрів України № 1106 від 25.10.2017 року “Про виконання Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони” (з. 649 п.1 “розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про визначення правил закупівлі у сфері оборони)”, — сказано у повідомленні.
Проектним офісом реформ було проведено низку міжурядових робочих груп у ході розробки законопроекту, а вже декілька тижнів як спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ведеться спільна робота над доопрацюванням та розширенням сфери застосування цього проекту.
Законопроект “Про оборонні закупівлі” передбачає створення прозорого та конкурентного середовища в закупівлях оборонної продукції — товарів, робіт і послуг військового призначення та подвійного застосування. А також з метою гармонізації законодавства в цій сфері з законодавством ЄС. (Законопроект є адаптацією Директиви ЄС “Про оборонні закупівлі” 81/2009/ЄС).
Законопроект закріплює основні принципи державного регулювання у сфері планування та здійснення оборонних закупівель та окремо зосереджується на питаннях проведення закупівель за визначеними проектом процедурами. Законопроект розширює застосування процедур Закону України “Про публічні закупівлі”, описуючи особливості їхнього застосування у сфері оборони, а також заміняє Закони України “Про державне оборонне замовлення” та “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує зменшити корупційні ризики в Міноборони і ЗСУ шляхом обліку земель та актів та їх прозорого використання.