В Минобороны работают над новым законопроектом "Об оборонных закупках"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Министерстве обороны работают над новым законопроектом "Об оборонных закупках", который предусматривает создание прозрачной и конкурентной среды в закупках военной продукции - товаров, работ и услуг военного назначения и двойного применения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"В течение последнего года Министерством обороны Украины велась работа над законопроектом об особенностях закупок для нужд обороны в соответствии с задачами, предусмотренными постановлением Кабинета Министров Украины № 1106 от 25.10.2017 года "О выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной с одной стороны и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны" (с. 649 п.1 "Разработка и представление на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроекта об определении правил закупки в сфере бороны)", - сказано в сообщении.
Проектным офисом реформ был проведен ряд межправительственных рабочих групп в ходе разработки законопроекта, а уже несколько недель как совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства ведется совместная работа над доработкой и расширением сферы применения этого проекта.
Законопроект "Об оборонных закупках" предусматривает создание прозрачной и конкурентной среды в закупках военной продукции - товаров, работ и услуг военного назначения и двойного применения. А также с целью гармонизации законодательства в этой сфере с законодательством ЕС. (Законопроект является адаптацией Директивы ЕС "Об оборонных закупках" 81/2009/ЕС).
Законопроект закрепляет основные принципы государственного регулирования в области планирования и осуществления оборонных закупок и отдельно сосредоточивается на вопросах проведения закупок по определенным проектом процедурами. Законопроект расширяет применение процедур Закона Украины "О публичных закупках", описывая особенности их применения в сфере обороны, а также заменяет Закон Украины "О государственном оборонном заказе" и "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".
Напомним, Кабинет министров Украины планирует уменьшить коррупционные риски в Минобороны и ВСУ путем учета земель и актов и их прозрачного использования.