У Мінкульті заявили, що КМДА не зверталася з проханням вивести міст Патона з пам’яток архітектури

"Міст ім. Є.О. Патона" на Набережній Дніпра у м. Києві наказом Міністерства культури і туризму України від 07.11.2008 № 1285/0/16-08 занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка архітектури та містобудування, науки і техніки місцевого значення (охоронний № 530-Кв).

Станом на момент підготовки відповіді на запит, будь-яких звернень від органу охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації чи КП "Київавтодор" щодо вилучення зазначеної пам’ятки з Державного реєстру нерухомих пам’яток України не надходило", - йдеться у відповіді, отриманій 2 серпня.

Водночас, у Міністерстві наголосили, що "проведення робіт на пам’ятці не є виключною підставою для вилучення будь-якої пам’ятки з Реєстру та загалом перебуває поза межами концептуальних засад системи охорони пам’яток культурної спадщини". У прес-службі пояснили, що законодавство встановлює виключні підстави для виключення пам’ятки з реєстру, а саме: якщо пам'ятку зруйновано; якщо пам'ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових формах, досліджена на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому не виявлено об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому використанню; якщо пам'ятка втратила предмет охорони.

Також у Міністерстві наголосили, що відповідно до законодавства власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до закону та охоронного договору. Використання пам'ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.

У Міністерстві повідомили, що з їхнього боку була ініційована зустріч щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт на мосту Патона.

Зустріч відбулася 2 липня, і на ній були присутні мер Києва Володимир Кличко, генеральний директор "Київавтодор" Олександр Густєлєв, а також директор Департаменту охорони культурної спадщини, в.о. начальника Комунального підприємства "Київавтошляхміст" та в.о. директора Департаменту транспортної інфраструктури.

"Під час зустрічі обговорювався порядок проведення робіт на пам’ятках та необхідні супроводжуючі документи, наявність яких передбачає Закон України "Про охорону культурної спадщини" та державні норми і стандарти з охорони культурної спадщини. На нараді обговорювались питання порядку проведення комплексу реставраційних робіт, які дозволять зняти питання аварійного стану об’єкта. Зазначене питання потребує повного та всебічного вивчення із залученням даних історико-архівних матеріалів та результатів інженерних, матеріалознавчих досліджень для визначення ступеня можливого втручання у матеріально-технічну структуру пам’ятки.

При цьому, неодноразово підкреслювались наявність пам'яткоохоронного статусу об’єкта та повноваження органів охорони культурної спадщини щодо цього питання.

Міністерство культури України, у свою чергу, висловлювало готовність надавати всебічну методичну допомогу", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, наприкінці липня генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв заявив, що "неодноразово зверталися до Міністерства культури України, Національної академії наук України із проханням вивести (міст Патона - ред.) зі статусу пам’ятки на час реконструкції, у рамках якої необхідно провести детальне обстеження споруди". Однак позитивної відповіді не отримали, а отже, за словами гендиректора "Київавтодору", розпочати реконструкцію мосту неможливо.