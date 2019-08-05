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В Минкульте заявили, что КГГА не обращалась с просьбой вывести мост Патона из памятников архитектуры

В Минкульте заявили, что КГГА не обращалась с просьбой вывести мост Патона из памятников архитектуры

Киев  •  УНН

 • 34131 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Обращений от городской власти Киева по изъятию моста Патона из Государственного реестра недвижимых памятников Украины в Министерство культуры не поступало. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минкультуры в ответ на информационный запрос.

"Мост им. Е.О. Патона" на Набережной Днепра в г. Киеве приказом Министерства культуры и туризма Украины от 07.11.2008 № 1285/0/16-08 занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник архитектуры и градостроительства, науки и техники местного значения (охранный № 530-Кв).

По состоянию на момент подготовки ответа на запрос, либо обращений от органа охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации или КП "Киевавтодор" по изъятию указанной памятки из Государственного реестра недвижимых памятников Украины не поступало", - говорится в ответе, полученном 2 августа.

В то же время, в Министерстве подчеркнули, что "проведение работ на памятнике не является исключительным основанием для изъятия любого памятника из Реестра и вообще находится за пределами концептуальных основ системы охраны памятников культурного наследия". В пресс-службе пояснили, что законодательство устанавливает исключительные основания для исключения памятники из реестра, а именно: если памятник разрушен; если памятник археологии, не выявленный в наземных объемных формах, исследован на всей площади и по всей глубине культурного слоя и при этом не обнаружены объекты культурного наследия, подлежащих консервации или музеефикации на месте и дальнейшему использованию; если памятник потерял предмет охраны.

Также в Министерстве подчеркнули, что согласно законодательству собственник или уполномоченный им орган, пользователь обязаны содержать памятник в надлежащем состоянии, своевременно проводить ремонт, защищать от повреждения, разрушения или уничтожения в соответствии с законом и охранного договора. Использование памятника должно осуществляться в соответствии с режимами использования, установленными органами охраны культурного наследия, способом, который требует наименьших изменений и дополнений памятника и обеспечивает сохранение его материальной аутентичности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, устройства, отделки и т.д.

В Министерстве сообщили, что с их стороны была инициирована встреча по проведению ремонтно-реставрационных работ на мосту Патона.

Встреча состоялась 2 июля, и на ней присутствовали мэр Киева Владимир Кличко, генеральный директор "Киевавтодор" Александр Густелев, а также директор Департамента охраны культурного наследия, и.о. начальника коммунального предприятия "Киевавтодормост" и и.о. директора Департамента транспортной инфраструктуры.

"Во время встречи обсуждался порядок проведения работ на памятниках и необходимые сопровождающие документы, наличие которых предусмотрено Законом Украины "Об охране культурного наследия" и государственные нормы и стандарты по охране культурного наследия. На совещании обсуждались вопросы порядка проведения комплекса реставрационных работ, которые позволят снять вопрос аварийного состояния объекта. Данный вопрос требует полного и всестороннего изучения с привлечением данных историко-архивных материалов и результатов инженерных, материаловедческих исследований для определения степени возможного вмешательства в материально-техническую структуру памятника.

При этом, неоднократно подчеркивалось наличие памятникоохранного статуса объекта и полномочия органов охраны культурного наследия по этому вопросу.

Министерство культуры Украины, в свою очередь, выражало готовность оказывать всестороннюю методическую помощь", - сообщили в министерстве.

Напомним, в конце июля генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев заявил, что "неоднократно обращались в Министерство культуры Украины, Национальную академию наук Украины с просьбой вывести (мост Патона - ред.) из статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения". Однако положительного ответа не получили, а значит, по словам гендиректора "Киевавтодора", начать реконструкцию моста невозможно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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