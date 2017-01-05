У Мінкульті не мають інформації щодо дати повернення останків О.Олеся до України

“Як тільки буде якась інформація, відразу будемо її оприлюднювати у нас на офіційних ресурсах”, — зазначила Ю.Даценко.

Натомість у МЗС повідомили, що Посольство України в Чехії готує необхідні дозволи для оперативного перевезення останків тіла О.Олеся до України у разі узгодження дати перевезення.

“Консул України в Чехії готує необхідні дозволи у разі перевезення останків тіла до України, для здійснення цієї процедури, але рішення ухвалюємо не ми. Як тільки з’явиться термін, Посольство України в Чехії оперативно це зробить”, — повідомили у МЗС.

Нагадаємо, вранці 3 січня на Ольшанському цвинтарі в Празі були примусово ексгумовані останки видатного українського поета і драматурга Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби. На їх місці був похований Володимир Михайлішин, виходець з України, який доглядав за могилою письменника і платив за неї необхідну ренту і, за чеськими законами, отримав на цю ділянку права власності. Поховати там Володимира Михайлішина вирішив його син і спадкоємець Роман.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби в Україні. На це дали згоду їх родичі в Канаді.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що при Міністерстві культури буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка буде займатися питанням перепоховані видатних українців.