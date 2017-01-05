В Минкульте не располагают информацией о дате возвращения останков А.Олеся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Министерстве культуры пока нет информации о дате возвращения останков украинского писателя Александра Олеся на Родину. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь министра культуры Юлия Даценко.
"Как только будет какая-то информация, сразу будем ее обнародовать у нас на официальных ресурсах", - отметила Ю.Даценко.
Зато в МИД сообщили, что Посольство Украины в Чехии готовит необходимые разрешения для оперативной перевозки останков тела А.Олеся в Украину после согласования даты перевозки.
"Консул Украины в Чехии готовит необходимые разрешения при перевозке останков тела в Украину, для осуществления этой процедуры, но решение принимаем не мы. Как только появится срок, Посольство Украины в Чехии оперативно это сделает", - сообщили в МИД.
Напомним, утром 3 января на Ольшанском кладбище в Праге были принудительно эксгумированы останки выдающегося украинского поэта и драматурга Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы. На их месте был похоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который ухаживал за могилой писателя и платил за нее необходимую ренту и, по чешским законам, получил на этот участок право собственности. Похоронить там Владимира Михайлишина решил его сын и наследник Роман.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы в Украину. На это дали согласие их родственники в Канаде.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при Министерстве культуры будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.