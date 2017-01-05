В Минкульте не располагают информацией о дате возвращения останков А.Олеся в Украину

ukru
12 марта, 19:49 • 102957 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 131772 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 117548 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 114601 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 141871 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114709 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121568 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130403 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140488 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144711 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 56874 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 57461 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 19805 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 39279 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 60589 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 102957 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 131772 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 105699 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 112955 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 141871 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 139379 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 147386 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 152139 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150501 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153793 просмотра
Актуальное
В Минкульте не располагают информацией о дате возвращения останков А.Олеся в Украину

В Минкульте не располагают информацией о дате возвращения останков А.Олеся в Украину

Киев • УНН

 • 9210 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Министерстве культуры пока нет информации о дате возвращения останков украинского писателя Александра Олеся на Родину. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь министра культуры Юлия Даценко.

"Как только будет какая-то информация, сразу будем ее обнародовать у нас на официальных ресурсах", - отметила Ю.Даценко.

Зато в МИД сообщили, что Посольство Украины в Чехии готовит необходимые разрешения для оперативной перевозки останков тела А.Олеся в Украину после согласования даты перевозки.

"Консул Украины в Чехии готовит необходимые разрешения при перевозке останков тела в Украину, для осуществления этой процедуры, но решение принимаем не мы. Как только появится срок, Посольство Украины в Чехии оперативно это сделает", - сообщили в МИД.

Напомним, утром 3 января на Ольшанском кладбище в Праге были принудительно эксгумированы останки выдающегося украинского поэта и драматурга Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы. На их месте был похоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который ухаживал за могилой писателя и платил за нее необходимую ренту и, по чешским законам, получил на этот участок право собственности. Похоронить там Владимира Михайлишина решил его сын и наследник Роман.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы в Украину. На это дали согласие их родственники в Канаде.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при Министерстве культуры будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы