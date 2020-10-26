У Міненерго назвали запаси палива на зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Міненерго оприлюднили щоденні дані щодо виробництва електроенергії у країні та запасів палива на зиму, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
Так, з початку жовтня АЕС виробили 52,3% всієї електроенергії у країні. ТЕЦ та ТЕС виробили 34,3% електроенергії, ВДЕ ("зелена") — 6,7%, ГЕС та ГАЕС — 5,2%.
Загалом, з початку місяця в Україні вироблено електроенергії 9,66 млрд кВт-год.
На атомних станціях у роботі 10 із 15 атомних енергоблоків, 5 блоків перебувають у плановому ремонті, інформують у міністерстві.
Також у Міненерго повідомили, з якими запасами палива Україна входить у зиму:
▪️ вугілля на складах — 2,645 млн тонн, що на 0,98 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (158,8%);
▪️ мазуту — 47,3 тис. тонн, що на 15,2 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (147,4%);
▪️ газу у підземних сховищах — 28,22 млрд куб. метрів, що становить 131,1% проти відповідного періоду минулого року.
Як зазначала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, Україна входить в опалювальний сезон з рекордними запасами палива, що забезпечить його стабільне проходження.