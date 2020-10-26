В Минэнерго назвали запасы топлива на зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Минэнерго обнародовали ежедневные данные по производству электроэнергии в стране и запасов топлива на зиму, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, с начала октября АЭС выработали 52,3% всей электроэнергии в стране. ТЭЦ и ТЭС произвели 34,3% электроэнергии, ВИЭ ("зеленая") - 6,7%, ГЭС и ГАЭС - 5,2%.
Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 9,66 млрд кВт-час.
На атомных станциях в работе 10 из 15 атомных энергоблоков, 5 блоков находятся в плановом ремонте, информируют в министерстве.
Также в Минэнерго сообщили, с какими запасами топлива Украина входит в зиму:
▪️ угля на складах - 2,645 млн тонн, что на 0,98 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (158,8%);
▪️ мазута - 47,3 тыс. тонн, что на 15,2 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (147,4%);
▪️ газа в подземных хранилищах - 28,22 млрд куб. метрів, что составляет 131,1% против соответствующего периода прошлого года.
Как отмечала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива, что обеспечит его стабильное прохождение.