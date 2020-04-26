У Міненергетики назвали безпеку АЕС головним пріоритетом відомства
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Міністерстві енергетики та захисту довкілля назвали своїм головним завданням - максимально безпечне використання ядерної енергії в мирних цілях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міненергетики.
“Сьогодні ми не повинні повторити минуле і зберегти майбутнє. Наше завдання – зробити максимально безпечним використання ядерної енергії в мирних цілях. Міністерство вживає і надалі буде вживати всіх заходів щодо дотримання міжнародного законодавства у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, підвищення безпеки ядерних реакторів, реалізації державної політики стосовно поводження з радіоактивними відходами, утвореними внаслідок переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, їх захоронення/довгострокового зберігання”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Зона відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення потребує розроблення додаткових антикризових заходів для того, щоб ця територія отримала нові можливості для розвитку.
Також зазначається, що в Зоні відчуження продовжує існувати 400 видів тварин, птахів і риб, а також 1200 видів флори.
“Наше завдання – безпека енергетичних об’єктів, зменшення навантаження на довкілля, чисте повітря і збереження природи для нинішнього і майбутніх поколінь”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні виповнилося 34 роки від дня Чорнобильської катастрофи.