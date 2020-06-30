У Миколаївській області на пшеничних полях сталась масштабна пожежа

“...надійшла інформація про пожежу одразу на двох полях біля села Лоцкине Баштанської об’єднаної територіальної громади Баштанського району. По прибуттю рятувальників з’ясувалось, що горить пшениця на корені (23,5 га) та лісосмуга (1,5 га). Слід зазначити, що на полях була відсутня обпашка”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в спекотну погоду найменша необережність у поводженні з вогнем біля хлібних масивів, кинутий недопалок, іскри від сільгоспмашин, випалювання стерні тощо, можуть стати причиною пожежі, яка призведе до значних матеріальних втрат.

Нагадаємо, на Херсонщині ліквідували пожежу на пшеничному полі.