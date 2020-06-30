На Херсонщині ліквідували пожежу на пшеничному полі

На місце події терміново було направлено черговий караул підрозділу. По прибуттю на місце пожежі вогнеборці встановили, що горіло поле пшениці на корені.

Об 11:00 пожежу було повністю ліквідовано на площі 0,8 га.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на Херсонщині під час косіння загорівся комбайн.