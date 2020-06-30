На Херсонщині ліквідували пожежу на пшеничному полі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У неділю о 10:14 на пункт зв’язку 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Корабельного району м. Херсон надійшло повідомлення про загорання поля зернових культур за межами с. Зимівник. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце події терміново було направлено черговий караул підрозділу. По прибуттю на місце пожежі вогнеборці встановили, що горіло поле пшениці на корені.
Об 11:00 пожежу було повністю ліквідовано на площі 0,8 га.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Херсонщині під час косіння загорівся комбайн.