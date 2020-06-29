На Херсонщині під час косіння загорівся комбайн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У суботу о 18:26 на пункт зв’язку 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Великолепетиського району надійшло повідомлення про те, що в полі на 2-му км траси В. Лепетиха-Миколаївка, під час косіння загорівся комбайн ДОН. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Після отриманого дзвінка на місце події одразу виїхав черговий караул.
По прибуттю на місце вогнеборці відразу приступили до гасіння займання.
Локалізували пожежу о 19:00, а о 19:30 ліквідували.
Причина загорання встановлюється.
Нагадаємо, на Київщині горіла автівка.