На Херсонщині під час косіння загорівся комбайн

КИЇВ. 29 червня. УНН. У суботу о 18:26 на пункт зв’язку 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Великолепетиського району надійшло повідомлення про те, що в полі на 2-му км траси В. Лепетиха-Миколаївка, під час косіння загорівся комбайн ДОН. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.