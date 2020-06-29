На Київщині горіла автівка

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КИЇВ. 29 червня. УНН. У неділю о 05:57 до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля в с. Синиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

На місце події було направлено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.

Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що горить легковий автомобіль.

О 06:19 пожежу локалізували, а о 06:52 повністю ліквідували.

Постраждалі і загиблі відсутні.

На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 5 людей особового складу. Причина загоряння та сума збитків наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпрі ліквідовано пожежу у приватному секторі.

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