На Київщині горіла автівка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У неділю о 05:57 до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля в с. Синиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце події було направлено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.
Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що горить легковий автомобіль.
О 06:19 пожежу локалізували, а о 06:52 повністю ліквідували.
Постраждалі і загиблі відсутні.
На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 5 людей особового складу. Причина загоряння та сума збитків наразі встановлюються.
Нагадаємо, у Дніпрі ліквідовано пожежу у приватному секторі.