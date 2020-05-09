У Миколаєві поліцейські виявили у двох осіб георгіївські стрічки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Миколаєві до відділу поліції доставлено двох громадян через використання георгіївських стрічок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.
“Внаслідок невиконання законних вимог правоохоронців до Центрального відділу поліції доставлено двох громадян. Відносно них складені адміністративні протоколи за ознаками ст. 173-3 КУпАП „Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки“...”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що грубих порушень публічного порядку не допущено, а спроби громадян скористатись забороненою символікою та інші провокації поліцейські виявляли і припиняли одразу, проводили профілактичні бесіди та доводили до відома громадян вимоги чинного законодавства.
Окрім того, у районах Миколаївщини масові заходи також проведені без суттєвих порушень.
Нагадаємо, у Запоріжжі поліція викрила організацію, яка підпільно виготовляла комуністичну символіку.