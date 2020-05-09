В Николаеве полицейские обнаружили у двух мужчин георгиевские ленточки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Николаеве в отдел полиции доставлены двое граждан через использование георгиевских лент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.
“В результате невыполнения законных требований правоохранителей в Центральный отдел полиции доставлены двое граждан. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 173-3 КУоАП „Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты“...”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что грубых нарушений общественного порядка не допущено, а попытки граждан воспользоваться запрещенной символикой и другие провокации полицейские выявляли и пресекали сразу, проводили профилактические беседы и доводили до сведения граждан требования действующего законодательства.
Кроме того, в районах Николаевской области массовые мероприятия также проведены без существенных нарушений.
Напомним, в Запорожье полиция разоблачила организацию, которая подпольно производила коммунистическую символику.