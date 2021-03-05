У Миколаєві хочуть встановити прапор за 14 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Миколаєві мають намір за рахунок обласного бюджету встановити державний прапор 72 метри заввишки та вартістю 14 мільйонів гривень. Про це свідчить проект рішення Миколаївської обласної ради про перерозподіл бюджету області на 2021 рік, передає УНН.
Деталі
Так, в проекті рішення значиться улаштування “об’єкта монументального мистецтва (стели з державною символікою)”. Стелу хочуть встановити в парку “Юних героїв” в Заводському районі міста Миколаєва.
Завершити проект планують в 2021 році. Загальна вартість будівництва, відповідно до проекту, становить 14 млн грн.
Як повідомив у себе в Facebook місцевий журналіст, у пояснювальній записці до проекту рішення Миколаївської облради значиться, що “метою проекту є забезпечення реалізації програми Президента "Велике будівництво" та пункту протокольного рішення за результатами наради під головуванням заступника керівника ОП К.Тимошенка”.
Що було раніше
Варто зазначити, що раніше глава Миколаївської ОДА Віталій Кім в коментарі місцевому виданню розповів про намір встановити в області один з найбільших в Україні прапорів.
Доповнення
Найвищий флагшток України встановили у столиці у серпні 2020 року. Висота флагштоку, який складається із 9 металевих опор, сягає майже 90 метрів, а розмір синьо-жовтого стягу - 16 на 24 метра.