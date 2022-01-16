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У межах JMTG-U: Україна і США планують нові навчання військових підрозділів за стандартами НАТО

У межах JMTG-U: Україна і США планують нові навчання військових підрозділів за стандартами НАТО

Київ • УНН

 • 21123 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. На Львівщині українські та американські військові провели спільну конференцію з підготовки до спільних навчань за стандартами НАТО. Як інформує Держприкордонслужба, вже наступного місяця прикордонники з Одещини поїдуть на Львівщину для спільного з військовослужбовцями ЗСУ тренування за стандартами НАТО, пише УНН.

Деталі

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області завершилася Головна конференція з планування навчання підрозділів в межах Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).

До події долучилися більше ніж 30 представників з Держприкордонслужби, ЗС України та США. Військові обговорювали двомісячне тренування прикордонної комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського загону та бригади ЗСУ, яке розпочнеться у першій декаді лютого і триватиме до початку квітня.

Цього року бійців навчатимуть українські інструктори з допомогою спостерігачів-тренерів зі збройних сил країн НАТО. Підготовка проводитиметься з використанням імітаційної системи моделювання бойових дій типу JCATS. Українські військові тренуватимуться за стандартами НАТО для набуття кращого рівня взаємодії між складовими сектору безпеки України та взаємосумісності з військовими підрозділами країн Північноатлантичного альянсу.

Додамо

Як інформував УНН, розпочалася підготовка до участі в українсько-американських навчаннях “Сі Бриз-2022”, на які запрошено понад 60 країн. Особливістю цьогорічного “Сі Бризу” стане те, що замість сухопутної компоненти з’явиться амфібійна.

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