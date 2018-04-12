У Мексиці стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 79 км від населеного пункту Паредон. Осередок землетрусу залягав на глибині 43,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.



Як повідомляв УНН, потужний землетрус стався біля берегів Сальвадора. Багато жителів країни відчули підземні поштовхи, після чого поспішили покинути житлові приміщення. Однак, за заявами влади, землетрус ніяких руйнувань не приніс.