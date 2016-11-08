У Маріуполі знайшли рештки мамонта
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Маріуполі знайшли рештки мамонта. Про це кореспонденту УНН повідомив керуючий справами міськради Маріуполя Олександр Кочурін.
Минулими вихідними на території Маріуполя археологи знайшли фрагменти кісток мамонта.
О.Кочурін в драмтеатрі на зустрічі з працівниками культури та народної творчості повідомив, що маріупольські археологи виявили фрагменти кісток мамонта.
За словами А.Кочуріна, археологи випадково знайшли бивень і частини кісток ноги мамонта. Вони пролежали в землі більше 1 млн років. Фрагменти кісток були знайдені на глибині 2 м нижче рівня моря і 30 м нижче рівня землі.