В Мариуполе нашли останки мамонта

В прошедшие выходные на территории Мариуполя археологи нашли фрагменты костей мамонта.

А.Кочурин в драмтеатре на встрече с работниками культуры и народного творчества сообщил, что мариупольские археологи обнаружили фрагменты костей мамонта.

По словам А.Кочурина, археологи случайно нашли бивень и части костей ноги мамонта. Они пролежали в земле более 1 млн лет. Фрагменты костей были найдены на глубине 2 м ниже уровня моря и 30 м ниже уровня земли.