В Мариуполе нашли останки мамонта
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Мариуполе нашли останки мамонта. Об этом корреспонденту УНН сообщил управляющий делами горсовета Мариуполя Александр Кочурин.
В прошедшие выходные на территории Мариуполя археологи нашли фрагменты костей мамонта.
А.Кочурин в драмтеатре на встрече с работниками культуры и народного творчества сообщил, что мариупольские археологи обнаружили фрагменты костей мамонта.
По словам А.Кочурина, археологи случайно нашли бивень и части костей ноги мамонта. Они пролежали в земле более 1 млн лет. Фрагменты костей были найдены на глубине 2 м ниже уровня моря и 30 м ниже уровня земли.