У Маріуполі пройшли наймасштабніші навчання за останні 12 років всіх служб порятунку
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні в Маріуполі пройшли наймасштабніші навчання всіх служб порятунку. Останній раз такі навчання проходили в 2004 році, передає кореспондент УНН з місця подій.
За легендою житловий масив Східний був знову обстріляний бойовиками з реактивних систем залпового вогню “ГРАД”. Кілька снарядів потрапили в житловий будинок, де знаходилися люди. У рятувальній операції брали участь співробітники ДСНС України в Донецькій області, медики Маріуполя, аварійно-водолазна служба міськради Маріуполя, піротехніки, скелелази, а також патрульна поліція.
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Були проведені відпрацювання ліквідації та утилізації снарядів ГРАД, що не розірвалися, порятунок людей на різних поверхах багатоповерхівки (за допомогою пожежних драбин, скелелазних канатів з великої висоти), порятунок людей із заблокованих автомобілів, надання першої медичної допомоги при важких травмах в польових умовах.
Також на цих навчаннях був продемонстрований пілотний проект системи оповіщення “Шторм”. Ця система працює автономно (джерело живлення — сонячна батарея) на фм-хвилі і є бездротовою. Планують розмістити по місту більше 400 таких об’єктів оповіщення в найближчі два роки.
За навчаннями спостерігали глава ВДА Донецької області Павло Жебрівський і начальник ГУ ДСНС України в Донецькій області Микола Ільченко. Вони відзначили, що навчання пройшли позитивно, злагоджено і оперативно.
Зауважимо, що за кілька хвилин до початку навчань в МКР “Східний” жителі вдалині відчули звуки вибуху. За словами місцевих жителів — це швидше за все робота артилерії у Широкіно. Тому, як передає кореспондент УНН, ці навчання актуальні в цій частині міста.