В Мариуполе прошли самые масштабные учения за последние 12 лет всех служб спасения

По легенде жилой массив Восточный был снова обстрелян боевиками из реактивных систем залпового огня "Град". Несколько снарядов попали в жилой дом, где находились люди. В спасательной операции участвовали сотрудники ГосЧС Украины в Донецкой области, медики Мариуполя, аварийно-водолазная служба горсовета Мариуполя, пиротехники, скалолазы, а также патрульная полиция.

Провели отработку ликвидации и утилизации снарядов ГРАД, которые не разорвались, спасение людей на разных этажах многоэтажки (с помощью пожарных лестниц, скалолазных канатов с большой высоты), спасение людей из заблокированных автомобилей, оказание первой медицинской помощи при тяжелых травмах в полевых условиях.

Также на этих учениях был продемонстрирован пилотный проект системы оповещения "Шторм". Эта система работает автономно (источник питания - солнечная батарея) на фм-волнах и является беспроводной. Планируется разместить по городу более 400 таких объектов оповещения в ближайшие два года.

За учениями наблюдали глава ВГА Донецкой области Павел Жебривский и начальник ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области Николай Ильченко. Они отметили, что учения прошли положительно, слаженно и оперативно.

Заметим, что за несколько минут до начала учений в МКР "Восточный" жители почувствовали звуки взрыва. По словам местных жителей - это скорее всего работа артиллерии в Широкино. Поэтому, как передает корреспондент УНН, эти учения актуальны в этой части города.