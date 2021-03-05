У лютому обсяги реекспорту газу з України до ЄС зросли у 6 разів

Цитата

“У лютому 2021 року на замовлення трейдерів ОГТСУ реекспортував до ЄС 199 млн куб. м газу з українських підземних сховищ. Це на 15% менше, ніж у січні. Транспортування газу з ЄС до України за цей період зменшилося в 15 разів — до 29 млн куб. м. Динаміка реекспорту та транспортування газу в Україну пов’язана з високою завантаженістю підземних газосховищ як в ЄС, так і в Україні. Також на статистику впливає те, що лютий — календарно короткий місяць”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що загальним накопичувальним підсумком реекспорт газу в січні-лютому 2021 року становив 433 млн куб. м. Із них 77% (або 333 куб. м) — у режимі short-haul. Найбільше газу доправили до Угорщини — 268 млн куб. м, а також у Польщу — 112 млн куб. м та Словаччину — 53 млн куб. м. Послугою скористалися 18 трейдерів, з них 2 українських компаній та 16 іноземних.

“За січень-лютий 2021 року обсяги транспортування газу з ЄС в Україну склали 468 млн куб. м: з Польщі — 91 млн куб. м, Словаччини — 65 млн куб. м, Угорщини — 403 млн куб. м. Віртуальним реверсом (backhaul) імпортовано 86%, або 403 млн куб. м. Практично увесь газ був спрямований для використання на внутрішньому ринку України. Послугу замовили 18 трейдерів, з них 5 українських компаній та 13 іноземних”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 березня зменшився до 18,125 млрд куб. м, при цьому скорочення запасів за лютий сягнуло 13,8%.

З 1 січня ціна на газ для населення підвищилася, що обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

На тлі протестів влада країни вирішила “терміново” вирішувати “тарифну” проблему. Уже 13 січня, на засіданні Кабінету міністрів, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через пандемію та карантинні обмеження ціна на газ для населення зменшиться на 30% і становитиме 6,99 грн за метр кубічний.

18 січня Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що має знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діятиме з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.

Також НКРЕКП здешевила розподіл газу до 1,79 грн за куб — для 14 газзбутів.

Правда, ціна на газ від ГК “Нафтогаз України” становила у січні 7,22 грн/куб. Тобто, анонсоване “30-відсоткове” зниження від Шмигаля, лише на майже 3,2% або 23 копійки відрізняється від “нафтогазівської” пропозиції.

А в експертних колах стверджують: рішення Кабміну щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим. Сама ж підсумкова ціна блакитного палива для населення буде вищою — від 7,5 до 9,7 гривні за кубометр.

При цьому ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.