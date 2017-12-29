У Львові жінка викрала з супермаркету понад 200 "кіндер сюрпризів"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Львові поліція затримала 33-річну мешканку Києва, яка викрили 220 “кіндерів-сюрпризів” з супермаркету. Про це повідомили в управлінні поліції охорони у Львівській області, передає УНН.
У Львові поліція затримала киянку, яка в супермаркеті вкрала 200 “кіндер сюрпризів”
“Учора близько 16.30 в одному з гіпермаркетів, що на вулиці Б.Хмельницького у Львові, було викрито 33-річну громадянку, мешканку Києва, яка викрала в торговому залі 220 "Кіндер-сюрпризів" на суму понад 7 тисяч гривень.
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На місці дану громадянку затримав працівник поліції Управління поліції охорони у Львівській області,” — повідомили в управлінні.
За це правопорушення передбачена кримінальна відповідальність, що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.