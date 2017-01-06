На берег острова у Німеччині викинуло тисячі “кіндер-сюрпризів”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На берег німецького острова Ленгеог викинуло тисячі пластикових яєць з іграшками “кіндер-сюрприз”, передає УНН з посиланням на AP.
Пластикові яйця з іграшками прибило на берег після сильного шторму. Імовірно, вони були загублені із вантажного судна дорогою до німецького порту Бремерхафен.
Як зазначається, всередині яєць біли інструкції, написані кирилицею.
Повідомляється, що прибрати “кіндер-сюрпризи” допомагають діти з місцевого дитсадка.