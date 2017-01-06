На берег острова в Германии выбросило тысячи "киндер-сюрпризов"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. На берег немецкого острова Ленгеог выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками "киндер-сюрприз", передает УНН со ссылкой на AP.
Пластиковые яйца с игрушками прибило к берегу после сильного шторма. Вероятно, они были утеряны из грузового судна по пути в немецкий порт Бремерхафен.
Как отмечается, внутри яиц были инструкции, написанные кириллицей.
Сообщается, что убрать "киндер-сюрпризы" помогают дети из местного детского сада.