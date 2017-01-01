У Львові відзначили 108-му річницю від дня народження С.Бандери
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні у Львові відзначили 108-му річницю від дня народження Степана Бандери. Львів'яни поклали квіти до пам’ятника голови Проводу ОУН С.Бандері, передає кореспондент УНН.
Опісля священослужителі відправили спільну молитву. Біля пам’ятника С.Бандері відбулось поминальне віче. Хор “Золоті літа” громадської організації “Золоті роки” виконав марш українських націоналістів “Зродились ми великої години”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Івано-Франківську відзначили 108-му річницю від Дня народження С.Бандери.