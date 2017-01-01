Во Львове отметили 108-ю годовщину со дня рождения С.Бандеры
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня во Львове отметили 108-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры. Львовяне возложили цветы к памятнику главы Провода ОУН, передает корреспондент УНН.
После священнослужители отправили совместную молитву. У памятника С.Бандере состоялось поминальное вече. Хор "Золотые лета" общественной организации "Золотые годы" выполнил марш украинских националистов "Родились мы в великое время".
Напомним, как сообщал УНН, в Ивано-Франковске отметили 108-ю годовщину со дня рождения С.Бандеры.