У Львові опалення подаватимуть в економрежимі: що відомо

Через потепління у Львові опалення подають в економному режимі, передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.

"У зв’язку зі зростанням температури повітря, теплопостачання у Львові сьогодні та завтра працюватиме в економному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, там, де це можливо, опалення зупинятимуть з 10:00 до 16:00.

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