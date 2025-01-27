У Львові опалення подаватимуть в економрежимі: що відомо
Київ • УНН
Через підвищення температури повітря у Львові опалення переводять в економний режим. З 10:00 до 16:00 у деяких районах міста теплопостачання тимчасово призупинятимуть.
Через потепління у Львові опалення подають в економному режимі, передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.
"У зв’язку зі зростанням температури повітря, теплопостачання у Львові сьогодні та завтра працюватиме в економному режимі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, там, де це можливо, опалення зупинятимуть з 10:00 до 16:00.
Через потепління споживання електрики знижується, але є необхідність в економії - Укренерго27.01.25, 11:17 • 34078 переглядiв