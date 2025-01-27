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Через потепління споживання електрики знижується, але є необхідність в економії - Укренерго

Через потепління споживання електрики знижується, але є необхідність в економії - Укренерго

Київ • УНН

 • 34078 перегляди

Через потепління споживання електроенергії в Україні знижується. Укренерго закликає не вмикати потужну техніку одночасно з 8:00 до 20:00 для економії електроенергії.

Споживання електроенергії в Україні сьогодні демонструє тенденцію до зниження на тлі потепління, однак українців просять не вмикати потужну техніку одночасно з 08:00 до 20:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 27 січня, станом на 9:30, його рівень був на 2,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Учора, 26 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 19 січня. Причина таких змін – суттєве потепління в усіх регіонах України", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. "Сьогодні є необхідність ощадливого споживання електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 08:00 до 20:00. Не вмикайте у цей період кілька пристроїв одночасно", - зазначили у компанії.

І наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. 

Тарифи на тепло і світло не зміняться в опалювальному сезоні 2024-2025 - Шмигаль24.01.25, 17:28 • 36936 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
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