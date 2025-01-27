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Из-за потепления потребление электричества снижается, но есть необходимость в экономии - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 9927 просмотра

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Из-за потепления потребление электроэнергии в Украине снижается. Укрэнерго призывает не включать мощную технику одновременно с 8:00 до 20:00 для экономии электроэнергии.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня демонстрирует тенденцию к снижению на фоне потепления, однако украинцев просят не включать мощную технику одновременно с 08:00 до 20:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 27 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,8% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Вчера, 26 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья - 19 января. Причина таких изменений - существенное потепление во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. "Сегодня есть необходимость экономного потребления электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 08:00 до 20:00. Не включайте в этот период несколько устройств одновременно", - отметили в компании.

И указали, что ситуация в энергосистеме может меняться. 

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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