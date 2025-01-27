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Во Львове отопление будут подавать в экономрежиме: что известно

Во Львове отопление будут подавать в экономрежиме: что известно

Киев  •  УНН

 • 2215 просмотра

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Из-за повышения температуры воздуха во Львове отопление переводят в экономный режим. С 10:00 до 16:00 в некоторых районах города теплоснабжение временно приостанавливать.

Из-за потепления во Львове отопление подают в экономном режиме, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

«В связи с ростом температуры воздуха, теплоснабжение во Львове сегодня и завтра будет работать в экономном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, там, где это возможно, отопление будут останавливать с 10:00 до 16:00.

Из-за потепления потребление электричества снижается, но есть необходимость в экономии - Укрэнерго27.01.25, 11:17 • 24465 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
lvovЛьвов

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