Во Львове отопление будут подавать в экономрежиме: что известно
Киев • УНН
Из-за повышения температуры воздуха во Львове отопление переводят в экономный режим. С 10:00 до 16:00 в некоторых районах города теплоснабжение временно приостанавливать.
Из-за потепления во Львове отопление подают в экономном режиме, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.
«В связи с ростом температуры воздуха, теплоснабжение во Львове сегодня и завтра будет работать в экономном режиме», - говорится в сообщении.
Как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, там, где это возможно, отопление будут останавливать с 10:00 до 16:00.
Из-за потепления потребление электричества снижается, но есть необходимость в экономии - Укрэнерго27.01.25, 11:17 • 24465 просмотров