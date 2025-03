У Лондоні назвуть володаря Букерівської премії з літератури

Імена чотирьох фіналісток та двох фіналістів були названі в кінці вересня. Від Великої Британії претендентами на володіння однією з найпочесніших нагород в світі англійської літератури стали Анна Бернс (роман Milkman, “Молочник”), Дейзі Джонсон (Everything Under, “Все під”) і Робін Робертсон (The Long Take, “Довгий час”).

Новий світ представляють американці Рейчел Кушнер (The Mars Room, “Марсіанська кімната”) і Річард Пауерс (The Overstory, “Верхній ярус”), а також канадка Есі Едугян (Washington Black, “Чорний з Вашингтона”). Голова журі премії, британський письменник і філософ Кваме Ентоні Аппіа назвав всі шість книг, які потрапили в шорт-лист, “чудесами стилістичної винахідливості”.

“У кожної з них центральне місце відведено мові. Однак у всіх інших відносинах вони дивно різноманітні, оскільки досліджують безліч тем, варіюючись у просторі і часі”, — зазначив він. За словами Аппіа, кожен з цих романів “вивчає анатомію болю”, але при цьому у всіх з них є і моменти, що вселяють надію. Голова журі зізнався, що вибір книги-переможниці з числа шести претендентів буде дуже непростим завданням.

Tomorrow we find out who will be the winner of this year's #ManBooker2018 prize. Read our final Man Booker weekly round-up now before the big event https://t.co/4nFHYqHwvM pic.twitter.com/pMxYBBq3tE

— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 15 жовтня 2018 р.