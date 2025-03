В Лондоне назовут обладателя Букеровской премии по литературе

Имена четырех финалисток и двух финалистов были названы в конце сентября. От Великобритании претендентами на обладание одной из самых почетных наград в мире английской литературы стали Анна Бернс (роман Milkman, “Молочник”), Дейзи Джонсон (Everything Under, “Все под”) и Робин Робертсон (The Long Take, “Долгое время”).

Новый свет представляют американцы Рейчел Кушнер (The Mars Room, “Марсианская комната”) и Ричард Пауэрс (The Overstory, “Верхний ярус”), а также канадка Эси Эдугян (Washington Black, “Черный из Вашингтона”). Председатель жюри премии, британский писатель и философ Кваме Энтони Аппиа назвал все шесть книг, попавших в шорт-лист, “чудесами стилистической изобретательности”.

“В каждой из них центральное место отведено языку. Однако во всех других отношениях они удивительно разнообразны, поскольку исследуют множество тем, варьируясь в пространстве и времени”, — отметил он. По словам Аппиа, каждый из этих романов “изучает анатомию боли”, но при этом во всех из них есть и моменты, вселяющие надежду. Председатель жюри признался, что выбор книги-победительницы из числа шести претендентов будет очень непростой задачей.

