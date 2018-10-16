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В Лондоне назовут обладателя Букеровской премии по литературе

В Лондоне назовут обладателя Букеровской премии по литературе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Имя обладателя Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, будет названо во вторник в британской столице. За престижную премию и приз в 50 тысяч фунтов (почти 66 тысяч долларов) поборются авторы из Великобритании, США и Канады. Женщин в коротком списке из шести имен оказалось в два раза больше, чем мужчин, сообщает УНН со ссылкой на сайт награды.

Имена четырех финалисток и двух финалистов были названы в конце сентября. От Великобритании претендентами на обладание одной из самых почетных наград в мире английской литературы стали Анна Бернс (роман Milkman, “Молочник”), Дейзи Джонсон (Everything Under, “Все под”) и Робин Робертсон (The Long Take, “Долгое время”).

Новый свет представляют американцы Рейчел Кушнер (The Mars Room, “Марсианская комната”) и Ричард Пауэрс (The Overstory, “Верхний ярус”), а также канадка Эси Эдугян (Washington Black, “Черный из Вашингтона”). Председатель жюри премии, британский писатель и философ Кваме Энтони Аппиа назвал все шесть книг, попавших в шорт-лист, “чудесами стилистической изобретательности”.

“В каждой из них центральное место отведено языку. Однако во всех других отношениях они удивительно разнообразны, поскольку исследуют множество тем, варьируясь в пространстве и времени”, — отметил он. По словам Аппиа, каждый из этих романов “изучает анатомию боли”, но при этом во всех из них есть и моменты, вселяющие надежду. Председатель жюри признался, что выбор книги-победительницы из числа шести претендентов будет очень непростой задачей.

Tomorrow we find out who will be the winner of this year’s # ManBooker2018 prize. Read our final Man Booker weekly round-up now before the big event https://t.co/4nFHYqHwvM pic.twitter.com/pMxYBBq3tE

— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 15 октября 2018

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