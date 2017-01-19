У Лівії бомбардувальники США знищили табори "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. За даними Пентагону, у двох таборах "Ісламської держави" біля міста Сирт у Лівії було знищено кілька десятків бойовиків. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Як зазначає видання, бомбардувальники B2 та безпілотні літальні апарати Сполучених Штатів Америки увечері 18 січня, завдали удари по двох таборах "Ісламської держави" (ІД) у 45 кілометрах на південний захід від лівійського Сирта. Про це у четвер, 19 січня, заявив агенції AFP на умовах анонімності представник оборонного відомства США.
За його словами, загинуло кілька десятків бойовиків ІД, які були озброєні, вдягнені у тактичні жилети, переносили та встановлювали міномети.
Як повідомляв УНН, 5 грудня 2016 року лівійські проурядові сили заявили, що вони витіснили бойовиків "Ісламської держави" з міста Сирт, оголосивши, що боротьба за контроль над містом завершилася.