У Лівії бомбардувальники США знищили табори "Ісламської держави"

Як зазначає видання, бомбардувальники B2 та безпілотні літальні апарати Сполучених Штатів Америки увечері 18 січня, завдали удари по двох таборах "Ісламської держави" (ІД) у 45 кілометрах на південний захід від лівійського Сирта. Про це у четвер, 19 січня, заявив агенції AFP на умовах анонімності представник оборонного відомства США.

За його словами, загинуло кілька десятків бойовиків ІД, які були озброєні, вдягнені у тактичні жилети, переносили та встановлювали міномети.

Як повідомляв УНН, 5 грудня 2016 року лівійські проурядові сили заявили, що вони витіснили бойовиків "Ісламської держави" з міста Сирт, оголосивши, що боротьба за контроль над містом завершилася.