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В Ливии бомбардировщики США уничтожили лагеря "Исламского государства"

В Ливии бомбардировщики США уничтожили лагеря "Исламского государства"

Киев • УНН

 • 9697 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. По данным Пентагона, в двух лагерях "Исламского государства" у города Сирт в Ливии было уничтожено несколько десятков боевиков. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Как отмечает издание, бомбардировщики B2 и беспилотные летательные аппараты США вечером 18 января, нанесли удары по двум лагерям "Исламского государства" (ИГ) в 45 километрах к юго-западу от ливийского Сирта. Об этом в четверг, 19 января, заявил агентству AFP на условиях анонимности представитель оборонного ведомства США.

По его словам, погибло несколько десятков боевиков ИГ, которые были вооружены, одеты в тактические жилеты, переносили и устанавливали минометы.

Как сообщал УНН, 5 декабря 2016 года ливийские проправительственные силы заявили, что они вытеснили боевиков "Исламского государства" из города Сирт, объявив, что борьба за контроль над городом завершилась.

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