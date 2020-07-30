У Лисичанську за зґвалтування неповнолітньої засудили рецидивіста

"В листопаді 2018 року у місті Лисичанську обвинувачений запропонував 12-річній незнайомій дівчинці провести її додому та пригостив плиткою шоколаду, щоб викликати у неї довіру. Після відмови дитини та спроби втекти чоловік повалив її з ніг та завдав ударів кулаками в обличчя. Погрозами та застосуванням насильства подолавши опір малолітньої, він змусив дівчинку відійти до пустиря, де зґвалтував її. Після вчинення дій сексуального характеру наказав потерпілій мовчати та погрожував вбивством", – йдеться в повідомленні.

В прокуратурі додали, що чоловік зґвалтував дитину через 4 місяці після звільнення з в’язниці, де він відбував покарання за аналогічний злочин. За минулим вироком суду його також було засуджено до 11 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, на Донеччині заарештували мешканця Краматорська, який підозрюється у зґвалтуванні 16-річної дівчини.