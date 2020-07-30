В Лисичанске за изнасилование несовершеннолетней осужден рецидивист
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Лисичанске ранее судимого мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за изнасилование 12-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"В ноябре 2018 в городе Лисичанске обвиняемый предложил 12-летней незнакомой девочке провести ее домой и угостил плиткой шоколада, чтобы вызвать у нее доверие. После отказа ребенка и попытки убежать мужчина свалил ее с ног и нанес удары кулаками в лицо. Угрозами и применением насилия преодолев сопротивление малолетней, он заставил девочку отойти к пустырю, где изнасиловал ее. После совершения действий сексуального характера приказал потерпевшей молчать и угрожал убийством", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что мужчина изнасиловал ребенка через 4 месяца после освобождения из тюрьмы, где он отбывал наказание за аналогичное преступление. По прошлому приговору суда он также был приговорен к 11 годам лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Донецкой области арестовали жителя Краматорска, который подозревается в изнасиловании 16-летней девушки.