У Латвії розслідують 23 справи про розпалювання ненависті, майже всі пов'язані з агресією рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну служба державної безпеки Латвії (VDD) порушила 19 кримінальних справ, пов'язаних із розпалюванням ненависті, та перейняла ще чотири такі провадження. Більша їх частина пов'язана з агресією рф проти України, пише УНН з посиланням на Delfi.
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Як зазначається, вісім із 23 процесів розпочато за двома статтями Кримінального закону Латвії одночасно: за публічне прославляння та виправдання геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів (ст. 74.1) та за дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі (ст. 78). Ще вісім кримінальних справ порушено за ст. 74.1 і сім - за ст. 78.
За фактом розпалювання національної ворожнечі в одному з кримінальних процесів Служба держбезпеки завершила досудове розслідування та відправила матеріали справи в прокуратуру, попросивши притягнути фігуранта до кримінальної відповідальності. Він потрапив у поле зору VDD після публікації в інтернеті коментаря до статті, що прославляє росію та бажає їй успіхів у знищенні українців.
Повідомляється, що за рештою справ 15 осіб перебувають у статусі підозрюваних, а ще семеро – у статусі особи, стосовно якої порушено кримінальну справу. При цьому двох підозрюваних узяли під варту.
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