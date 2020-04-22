У лабораторних центрах МОЗ є 185 тисяч ПЛР-тестів - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. У лабораторних центрах Міністерства охорони здоров’я України в наявності є 185 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Наразі в лабораторних центрах Міністерства охорони здоров’я в наявності знаходиться 185 тисяч ампліфікацій ПЛР. Також понад 388 тисяч тест-систем для екстракції", - розповів Степанов.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні.