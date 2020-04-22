В лабораторных центрах Минздрава есть 185 тысяч ПЦР-тестов - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. В лабораторных центрах Министерства здравоохранения Украины в наличии есть 185 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в лабораторных центрах Министерства здравоохранения в наличии находится 185 тысяч амплификаций ПЦР. Также более 388 тысяч тест-систем для экстракции", - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине на 9:00 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных.