У курортній Затоці горіла база відпочинку: евакуювали понад 20 відпочивальників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У курортній Затоці, що на Одещині, на території бази відпочинку "Фелічіта" сталася пожежа, через що евакуювали 25 осіб. Про це повідомили у ДСНС, інформує УНН.
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Сьогодні приблизно о 6:20 загорілися чотири будиночки на території бази відпочинку "Фелічіта" у коротному селищі Одеської області Затока.
Пожежники локалізували вогонь о 6:50 та ліквідували о 7:56 на площі 120 кв. м, не допустивши його поширення на інші будиночки. До гасіння було залучено 4 одиниці пожежної техніки та 18 рятувальників.
На базі проживало 25 людей, їх евакуювали до прибуття підрозділів ДСНС.
Наразі встановлюють причину пожежі. Загиблих та постраждалих немає.
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