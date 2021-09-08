У курортній Затоці горіла база відпочинку: евакуювали понад 20 відпочивальників

Деталі

Сьогодні приблизно о 6:20 загорілися чотири будиночки на території бази відпочинку "Фелічіта" у коротному селищі Одеської області Затока.

Пожежники локалізували вогонь о 6:50 та ліквідували о 7:56 на площі 120 кв. м, не допустивши його поширення на інші будиночки. До гасіння було залучено 4 одиниці пожежної техніки та 18 рятувальників.

На базі проживало 25 людей, їх евакуювали до прибуття підрозділів ДСНС.

Наразі встановлюють причину пожежі. Загиблих та постраждалих немає.

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