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У Криму прийшли з обшуком до вчительки кримськотатарської мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Російські окупанти у Криму влаштували обшук у будинку вчительки кримськотатарської мови в селі Есен-Екі (нині Пушкіно). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН.

“...у ці хвилини російськими окупантами здійснюється обшук в будинку вчительки кримськотатарської мови в селі Есен-Екі (нині -Пушкіно) Ічкінского (нині-Радянського) району Ленара Халіліч”, — написав Чубаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупаційна влада Криму посилила переслідування кримських татар

Нагадаємо, 8 листопада російські силовики прийшли з обшуком до Сейтумера Сейтумерова. Пізніше були арештовані кілька людей. П’ять затриманих незабаром відпустили, а на Сейтумера Сейтумерова склали протокол.

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