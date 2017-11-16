У Криму прийшли з обшуком до вчительки кримськотатарської мови

“...у ці хвилини російськими окупантами здійснюється обшук в будинку вчительки кримськотатарської мови в селі Есен-Екі (нині -Пушкіно) Ічкінского (нині-Радянського) району Ленара Халіліч”, — написав Чубаров.

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Нагадаємо, 8 листопада російські силовики прийшли з обшуком до Сейтумера Сейтумерова. Пізніше були арештовані кілька людей. П’ять затриманих незабаром відпустили, а на Сейтумера Сейтумерова склали протокол.