В Крыму пришли с обыском к учительнице крымскотатарского языка

"... в эти минуты российскими оккупантами осуществляется обыск в доме учительницы крымскотатарского языка в селе Эсен-Эки (ныне -Пушкино) Ичкинского (ныне-Советского) района Ленара Халилич", - написал Чубаров.

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Напомним, 8 ноября российские силовики пришли с обыском к Сейтумеру Сейтумерову. Позже были арестованы несколько человек. Пять задержанных вскоре отпустили, а на Сейтумера Сейтумерова составили протокол.