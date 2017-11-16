В Крыму пришли с обыском к учительнице крымскотатарского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Российские оккупанты в Крыму устроили обыск в доме учительницы крымскотатарского языка в селе Эсен-Эки (ныне Пушкино). Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.
"... в эти минуты российскими оккупантами осуществляется обыск в доме учительницы крымскотатарского языка в селе Эсен-Эки (ныне -Пушкино) Ичкинского (ныне-Советского) района Ленара Халилич", - написал Чубаров.
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Напомним, 8 ноября российские силовики пришли с обыском к Сейтумеру Сейтумерову. Позже были арестованы несколько человек. Пять задержанных вскоре отпустили, а на Сейтумера Сейтумерова составили протокол.