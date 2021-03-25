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У Кремлі заявили, що Росія готова до діалогу з Японією щодо Курильських островів

У Кремлі заявили, що Росія готова до діалогу з Японією щодо Курильських островів

Київ • УНН

 • 17685 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Росія зацікавлена в продовженні діалогу з Японією, в тому числі і з питань спільної господарської діяльності на південній частині Курильських островів. Про це журналістам розповів в четвер прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що Кремль розраховує відновити контакти на вищому рівні, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“Ми зацікавлені в діалозі з Японією, ми зацікавлені в тому, щоб берегти і розвивати ту діалогову структуру, яка була налагоджена за останні роки, за останні кілька років”, — сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи бачить Москва можливості для діалогу з Токіо щодо курильського питання.

Представник Кремля заявив, що президент РФ і прем’єр-міністр Японії спілкувалися багаторазово за останні 3-4 роки. “Ми сподіваємося, що, як тільки дозволять обставини, це спілкування на вищому рівні відновиться і все найактуальніші питання наших двосторонніх відносин будуть обговорюватися в ході цього спілкування”, — сказав він.

Контекст

У четвер японський прем’єр-міністр Йосіхіде Суга заявив, що Японія має намір продовжувати слідувати досягнутим раніше з РФ домовленостей про активізацію переговорів про мирний договір на основі радянсько-японської спільної декларації 1956 року. Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі на тому ж засіданні заявив, що Токіо продовжує вести з Москвою консультації з питань спільної господарської діяльності на південній частині Курильських островів. Зокрема, обговорення цієї теми, за його словами, ведеться в форматі онлайн.

На початку березня в Кремлі заявили, що не потрібно читати японські ЗМІ, які пишуть про повернення Курил.

До цього посол РФ в Японії Михайло Галузін заявив, що нова редакція російської конституції “не передбачає рішень на тему суверенітету” південних Курильських островів.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що японська влада усвідомлює “неможливість укладення мирного договору з Росією на нинішніх умовах Токіо в частині Курильських островів”, проте поки від них не відступає.

Москва і Токіо з середини минулого століття з перервами ведуть переговори про вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою для його укладення стало питання про приналежність південної частини Курильських островів. У 1945 році весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, однак Токіо оскаржує приналежність Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і групи нині незаселених островів, яку в Японії називають Хабомаї. МЗС РФ неодноразово заявляло, що “російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, не підлягає сумніву”.

Нещодавно японський прем’єр заявив, що суверенітет Токіо поширюється на Курили, контрольовані РФ.

Відзначимо, що восени минулого року прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга в ході проведеної телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним повідомив про своє бажання вирішити територіальну проблему двох країн. Раніше він заявив, що Токіо “має обговорювати з РФ приналежність всіх південних Курил”.

Також варто додати, що навесні 2020 року МЗС Японії повернуло в офіційні документи положення про повернення Курильських островів.

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