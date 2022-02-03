"Кроки, які посилюють напруженість": у Кремлі прокоментували рішення США скерувати військових до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва постійно закликає Вашингтон припинити нагнітати напругу в Європі, але, на жаль, американці і далі це роблять. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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"Ми постійно закликаємо наших американських контрагентів припинити нагнітати напругу на Європейському континенті. На жаль, американці це продовжують робити. До того ж ідеться у цьому разі не просто про провокаційні заяви, про те, що незабаром настане війна, всі заплатять страшну ціну і так далі, а про спрямування саме американських солдатів до європейських країн поблизу наших кордонів", — зазначив Пєсков.
Він заявив, що рішення США не спрямоване на деескалацію напруженості.
"Очевидно, що це не кроки, спрямовані на деескалацію напруженості, а навпаки, їхні дії ведуть до посилення цієї напруженості. Лише так до цього можна ставитися", — сказав прессекретар Путіна.
За його словами, занепокоєння Росії щодо такого рішення Вашингтона абсолютно зрозуміле.
"...Також зрозумілі будь-які заходи, які вживає Росія для гарантування власної безпеки та власних інтересів", - додав Пєсков.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.