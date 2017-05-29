У Кремлі прокоментували обшуки у офісах “Яндексу” в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію з обшуками в українських офісах "Яндекса", заявив, що Кремль поки не має інформації і треба зрозуміти, з чим це пов'язано, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Поки немає інформації, треба зрозуміти з чим це пов’язано”, — сказав Д.Пєсков.
Нагадаємо, 18 травня, компанія "Яндекс.Україна" проінформувала своїх партнерів в Україні про те, що її рахунки заблоковані.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України проводить обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії “Яндекс” у Києві та Одесі.