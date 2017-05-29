В Кремле прокомментировали обыски в офисах "Яндекса" в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками в украинских офисах "Яндекса", заявил, что Кремль пока не располагает информацией и надо понять, с чем это связано, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Пока нет информации, надо понять с чем это связано", - сказал Д.Песков.
Напомним, 18 мая, компания "Яндекс.Украина" проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе.